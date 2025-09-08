Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не хочу ставить ограничений». Арина Соболенко — о том, сколько титулов ещё выиграет

«Не хочу ставить ограничений». Арина Соболенко — о том, сколько титулов ещё выиграет
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос, сколько трофеев ещё сможет выиграть.

«Не знаю, не хочу об этом думать. Не хочу ставить себе никаких ограничений. Я просто хочу сосредоточиться на том, чтобы стать лучше и посмотреть, как далеко я смогу зайти. Надеюсь, я смогу выиграть ещё много раз, но кто знает? Уверена, что продолжу усердно работать и сделаю всё возможное, чтобы испытать такие эмоции ещё много раз», — приводит слова Соболенко сайт WTA.

В субботу, 6 сентября, в финале US Open — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Материалы по теме
Соболенко — чемпионка US Open! Достижения Арины на всех ТБШ в этом сезоне
Истории
Соболенко — чемпионка US Open! Достижения Арины на всех ТБШ в этом сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android