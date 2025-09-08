«Не хочу ставить ограничений». Арина Соболенко — о том, сколько титулов ещё выиграет

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос, сколько трофеев ещё сможет выиграть.

«Не знаю, не хочу об этом думать. Не хочу ставить себе никаких ограничений. Я просто хочу сосредоточиться на том, чтобы стать лучше и посмотреть, как далеко я смогу зайти. Надеюсь, я смогу выиграть ещё много раз, но кто знает? Уверена, что продолжу усердно работать и сделаю всё возможное, чтобы испытать такие эмоции ещё много раз», — приводит слова Соболенко сайт WTA.

В субботу, 6 сентября, в финале US Open — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).