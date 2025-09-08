Алькарас — о своей подаче на US Open: уделял этому очень много внимания

Победитель US Open – 2025 испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о том, что помогло ему уверенно играть на своей подаче на турнире. В финале Открытого чемпионата США Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

— Ты говорил в этом сезоне, что Янник заставляет тебя становиться лучше, он вынуждает тебя прогрессировать. В финале твоя подача была просто невероятной. За весь турнир ты отдал подачу только три раза, а в финале — всего один. Что дальше ты собираешься улучшать, чтобы оставаться таким амбициозным и продолжать так много побеждать?

— Ну да, вместе с моей командой мы поняли, насколько важна подача. Думаю, все игроки стали играть быстрее, мощнее. И, знаете, приём — это то, что у всех тоже сильно улучшилось. Поэтому мне нужно было улучшить подачу, если я хочу побеждать или быть на высоком уровне. Я уделял этому очень много внимания. И я очень рад, что на этом турнире я подавал просто невероятно. Я отдал подачу всего три раза. Честно говоря, я этого не ожидал.

Но я бы сказал, что именно это очень помогло мне — я выходил на приём без давления, просто наслаждался игрой, чувствовал лёгкость. А уверенность в подаче была очень высокой, – сказал Алькарас в интервью ESPN.