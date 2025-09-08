Арина Соболенко высказалась об американских болельщиках на US Open

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила поддержку зрителей в финале US Open — 2025. Белоруска победила американку Аманду Анисимову.
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
— Несмотря на то что ты играла с американкой на американском «Шлеме», публика поддерживала тебя. Насколько ты это ценишь?
— Очень ценю. И я чувствую это все эти годы. Помню, как впервые приехала сюда, впервые вышла в финал. Публика была определённо не на моей стороне. Мне кажется, я действительно наладила хороший контакт с людьми. Они чаще видят меня в социальных сетях и лучше меня знают. С каждым годом поддержки становится всё больше, поэтому я с нетерпением жду следующих лет и надеюсь, что она будет ещё больше, чем в этот раз, — приводит слова Соболенко сайт WTA.
