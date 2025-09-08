Бывший футболист Уэйн Руни отреагировал на победу Алькараса на US Open — 2025
Поделиться
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни отреагировал на победу испанского теннисиста Карлоса Алькараса на Открытом чемпионате США – 2025. В финале турнира Алькарас обыграл итальянского теннисиста Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Невероятный талант!» – написал Руни в своём аккаунте в социальной сети Х, сделав репост с новостью о победе испанского теннисиста.
Карлос Алькарас в шестой раз стал победителем турниров серии «Большого шлема» и во второй раз одержал победу на US Open. Впервые он стал чемпионом турнира в 2022 году. Также он дважды побеждал на «Ролан Гаррос» (2024, 2025) и на Уимблдоне (2023, 2024).
Материалы по теме
Комментарии
- 8 сентября 2025
-
12:05
-
11:58
-
11:44
-
11:32
-
11:32
-
11:17
-
11:12
-
10:49
-
10:46
-
10:34
-
10:15
-
10:06
-
09:53
-
09:39
-
09:32
-
09:22
-
09:00
-
08:30
-
07:45
-
06:37
-
06:05
-
05:44
-
05:26
-
04:56
-
04:52
-
04:42
-
03:52
-
03:45
-
03:34
-
03:17
-
03:04
-
02:51
-
02:44
-
02:11
-
02:08