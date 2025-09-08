Бывший футболист Уэйн Руни отреагировал на победу Алькараса на US Open — 2025

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни отреагировал на победу испанского теннисиста Карлоса Алькараса на Открытом чемпионате США – 2025. В финале турнира Алькарас обыграл итальянского теннисиста Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

«Невероятный талант!» – написал Руни в своём аккаунте в социальной сети Х, сделав репост с новостью о победе испанского теннисиста.

Карлос Алькарас в шестой раз стал победителем турниров серии «Большого шлема» и во второй раз одержал победу на US Open. Впервые он стал чемпионом турнира в 2022 году. Также он дважды побеждал на «Ролан Гаррос» (2024, 2025) и на Уимблдоне (2023, 2024).