Соболенко раскрыла план на игру в победном финале US Open с Анисимовой
Поделиться
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своей тактике в финале US Open — 2025, в котором обыграла американку Аманду Анисимову.
US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«У нас определённо есть тактика против Аманды. Я играла с ней 10 раз. Ей бы играло только на пользу, если бы я дала ей немного пространства. Она бы бросалась на удары и делала безумные виннерcы, как всегда. А в этом матче я просто пыталась сдержать всю её скорость и давление. Когда на подаче даёшь ей угол, она отлично принимает. Поэтому я просто старалась не давать ей слишком много пространства», — приводит слова Соболенко сайт WTA.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 сентября 2025
-
12:05
-
11:58
-
11:44
-
11:32
-
11:32
-
11:17
-
11:12
-
10:49
-
10:46
-
10:34
-
10:15
-
10:06
-
09:53
-
09:39
-
09:32
-
09:22
-
09:00
-
08:30
-
07:45
-
06:37
-
06:05
-
05:44
-
05:26
-
04:56
-
04:52
-
04:42
-
03:52
-
03:45
-
03:34
-
03:17
-
03:04
-
02:51
-
02:44
-
02:11
-
02:08