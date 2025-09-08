Соболенко раскрыла план на игру в победном финале US Open с Анисимовой

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своей тактике в финале US Open — 2025, в котором обыграла американку Аманду Анисимову.

«У нас определённо есть тактика против Аманды. Я играла с ней 10 раз. Ей бы играло только на пользу, если бы я дала ей немного пространства. Она бы бросалась на удары и делала безумные виннерcы, как всегда. А в этом матче я просто пыталась сдержать всю её скорость и давление. Когда на подаче даёшь ей угол, она отлично принимает. Поэтому я просто старалась не давать ей слишком много пространства», — приводит слова Соболенко сайт WTA.