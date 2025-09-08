Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас: очень счастлив, что смог вернуться на первую строчку

Алькарас: очень счастлив, что смог вернуться на первую строчку
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель US Open – 2025 испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как относится к тому, что ему удалось вернуться на первое место в рейтинге АТР после победы на US Open – 2025. В финале турнира Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

— Перед финалом ты получил возможность вернуться на первое место в мире. Ты выглядел не слишком нервным, и всё сработало. Но важно ли это для тебя до конца сезона? Будешь ли ты выстраивать свой календарь так, чтобы закончить год под первым номером?
— С того момента, как у меня появилась возможность быть номером один, это стало одной из главных целей, которые я поставил перед собой: попытаться стать первой ракеткой мира, попытаться закончить год в этом статусе. Я очень счастлив, что смог вернуться на первую строчку.

Теперь у меня есть турниры, где нужно удерживать это место. Я постараюсь быть сосредоточенным, чтобы оставаться номером один как можно дольше. Но да, я об этом думал с того самого момента, как появился шанс выйти на первое место, – сказал Алькарас в интервью ESPN.

Материалы по теме
Алькарас — после победы на US Open: лучший Карлос ещё впереди
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android