Алькарас: очень счастлив, что смог вернуться на первую строчку

Победитель US Open – 2025 испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как относится к тому, что ему удалось вернуться на первое место в рейтинге АТР после победы на US Open – 2025. В финале турнира Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

— Перед финалом ты получил возможность вернуться на первое место в мире. Ты выглядел не слишком нервным, и всё сработало. Но важно ли это для тебя до конца сезона? Будешь ли ты выстраивать свой календарь так, чтобы закончить год под первым номером?

— С того момента, как у меня появилась возможность быть номером один, это стало одной из главных целей, которые я поставил перед собой: попытаться стать первой ракеткой мира, попытаться закончить год в этом статусе. Я очень счастлив, что смог вернуться на первую строчку.

Теперь у меня есть турниры, где нужно удерживать это место. Я постараюсь быть сосредоточенным, чтобы оставаться номером один как можно дольше. Но да, я об этом думал с того самого момента, как появился шанс выйти на первое место, – сказал Алькарас в интервью ESPN.