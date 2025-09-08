Энен — о финале US Open: был ли Синнер в лучшем физическом состоянии?

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен назвала необычным выступление итальянца Янника Синнера в финале US Open — 2025 с испанцем Карлосом Алькарасом. Синнер проиграл со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6.

«Это было очень необычно. Нам придётся задаться вопросом: был ли Синнер в своём лучшем физическом состоянии? Мы не видели, чтобы он жаловался на какую-либо боль. И действительно, временами Алькарас был близок к идеалу. Синнер, конечно, был загнан в угол, но в целом, с точки зрения его реакции, движений и ловкости, он был менее точным», — приводит слова Энен We love tennis.