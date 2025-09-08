Скидки
Энен — о финале US Open: был ли Синнер в лучшем физическом состоянии?

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен назвала необычным выступление итальянца Янника Синнера в финале US Open — 2025 с испанцем Карлосом Алькарасом. Синнер проиграл со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Это было очень необычно. Нам придётся задаться вопросом: был ли Синнер в своём лучшем физическом состоянии? Мы не видели, чтобы он жаловался на какую-либо боль. И действительно, временами Алькарас был близок к идеалу. Синнер, конечно, был загнан в угол, но в целом, с точки зрения его реакции, движений и ловкости, он был менее точным», — приводит слова Энен We love tennis.

Новости. Теннис
