Энен — о финале US Open: был ли Синнер в лучшем физическом состоянии?
Поделиться
Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен назвала необычным выступление итальянца Янника Синнера в финале US Open — 2025 с испанцем Карлосом Алькарасом. Синнер проиграл со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Это было очень необычно. Нам придётся задаться вопросом: был ли Синнер в своём лучшем физическом состоянии? Мы не видели, чтобы он жаловался на какую-либо боль. И действительно, временами Алькарас был близок к идеалу. Синнер, конечно, был загнан в угол, но в целом, с точки зрения его реакции, движений и ловкости, он был менее точным», — приводит слова Энен We love tennis.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 сентября 2025
-
12:05
-
11:58
-
11:44
-
11:32
-
11:32
-
11:17
-
11:12
-
10:49
-
10:46
-
10:34
-
10:15
-
10:06
-
09:53
-
09:39
-
09:32
-
09:22
-
09:00
-
08:30
-
07:45
-
06:37
-
06:05
-
05:44
-
05:26
-
04:56
-
04:52
-
04:42
-
03:52
-
03:45
-
03:34
-
03:17
-
03:04
-
02:51
-
02:44
-
02:11
-
02:08