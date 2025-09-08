Алькарас: играть против Янника сейчас — самое трудное испытание, которое есть в теннисе

Победитель US Open – 2025 испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как он готовится к матчам с итальянцем Янником Синнером, отметив, что к каждой игре нужно подходить по-разному. Алькарас обыграл Синнера в финале US Open – 2025 со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
— Ты играл против Янника уже так много раз. Кажется, это была ваша 15-я встреча. Как ты подходишь к таким матчам с точки зрения тактики? Что-то меняется или, наоборот, это уже настолько знакомо, что становится проще?
— Нет, это не просто. Я бы хотел, чтобы это было просто. Но я бы сказал, что играть против Янника сейчас — это самое трудное испытание, которое есть в теннисе. Его уровень, особенно физический, сильно вырос. Очень трудно найти слабые места в его игре.
Мы играли уже много раз, но сейчас это совсем не то же самое, что год назад. Тактически мы тоже прогрессируем, подходим к матчам по-другому. Я уверен, что в следующий раз Янник тоже сделает что-то новое. Мне придётся быть готовым к этому, сосредоточенным, чтобы понять, что он изменит.
Так что всё сводится к тому, чтобы развивать наши игры тактически на корте и быть максимально сфокусированным именно на тактическом аспекте против него, – сказал Алькарас в интервью ESPN.
