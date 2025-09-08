Мартина Навратилова отреагировала на победу Алькараса на US Open — 2025

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова отреагировала на победу испанского теннисиста Карлоса Алькараса на US Open – 2025. В финале турнира Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

«Поздравляю Карлоса — какая игра, какой чемпион!» – написала Навратилова в своём аккаунте в социальной сети Х.

Карлос Алькарас в шестой раз в карьере стал победителем турниров серии «Большого шлема» и во второй раз одержал победу на US Open. Впервые он стал чемпионом турнира в 2022 году. Также он дважды побеждал на «Ролан Гаррос» (2024, 2025) и на Уимблдоне (2023, 2024).