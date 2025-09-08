Видео: Арина Соболенко с командой устроили душ из шампанского после победы на US Open

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко интенсивно обливала свою команду шампанским после завоевания титула на Открытом чемпионате США — 2025. В финале белоруска обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео празднований Арины Соболенко и членов её команды в раздевалке на US Open.

Белоруска сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году.