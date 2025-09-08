Алькарас рассказал, какую татуировку собирается сделать в честь победы на US Open — 2025

Победитель US Open – 2025 испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какую татуировку и он собирается сделать после победы на турнире. В финале Открытого чемпионата США – 2025 испанец обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
— После каждой победы на турнире «Большого шлема» ты делаешь татуировку, верно? Что собираешься набить в честь этого чемпионства в Нью-Йорке и где?
— Ну, я говорил, что первая будет посвящена первому титулу. Но учитывая, что мой первый мэйджор — это US Open — 2022, тогда я набил только дату, нужно было сделать что-то ещё. Так что, наверное, сейчас я сделаю сразу две татуировки, потому что у меня была ставка в начале турнира — Бруклинский мост. Думаю, это хорошая идея. И, конечно, Статуя Свободы. Сделаю обе, плюс дату, потому что этот титул особенный, его нужно увековечить дважды.
А где? Ну, дата у меня уже набита здесь (указывает на предплечье. – Прим «Чемпионата»), так что, наверное… Даже не знаю. Нужно подумать, – сказал Алькарас в интервью ESPN.
