Теннис

Алькарас рассказал, какую татуировку собирается сделать в честь победы на US Open — 2025

Победитель US Open – 2025 испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какую татуировку и он собирается сделать после победы на турнире. В финале Открытого чемпионата США – 2025 испанец обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

— После каждой победы на турнире «Большого шлема» ты делаешь татуировку, верно? Что собираешься набить в честь этого чемпионства в Нью-Йорке и где?
— Ну, я говорил, что первая будет посвящена первому титулу. Но учитывая, что мой первый мэйджор — это US Open — 2022, тогда я набил только дату, нужно было сделать что-то ещё. Так что, наверное, сейчас я сделаю сразу две татуировки, потому что у меня была ставка в начале турнира — Бруклинский мост. Думаю, это хорошая идея. И, конечно, Статуя Свободы. Сделаю обе, плюс дату, потому что этот титул особенный, его нужно увековечить дважды.

А где? Ну, дата у меня уже набита здесь (указывает на предплечье. – Прим «Чемпионата»), так что, наверное… Даже не знаю. Нужно подумать, – сказал Алькарас в интервью ESPN.

Алькарас снова чемпион US Open! Получил рекордные $ 5 млн и вернулся на 1-е место рейтинга
