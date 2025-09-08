Скидки
Арине Соболенко подарили чемпионский пояс после титула на US Open — 2025

Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко получила чемпионский пояс в качестве подарка в честь победы на Открытом чемпионате США — 2025. В финале белоруска обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Пояс ей вручили в раздевалке, Соболенко сразу же примерила его поверх платья, в котором проводила свою чемпионскую фотосессию.

Белоруска сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году.

