Алькарас — о своих болельщиках на US Open: есть даже те, кто специально приехал из Испании

Победитель US Open – 2025 испанский теннисист Карлос Алькарас поблагодарил своих болельщиков за поддержку во время проведения Открытого чемпионата США, отметив, что среди них были даже те, кто специально прилетал ради этого из Испании.

«На самом деле для меня это привилегия — играть перед всеми этими людьми. Здесь много латиноамериканцев, много испанцев, даже есть те, кто приехал из самой Испании специально, чтобы посмотреть турнир, чтобы поддержать меня. Для меня это большая честь, как я уже сказал. Без их тепла, без их энергии, без той поддержки, которую я получаю от них, было бы очень сложно находиться здесь и выигрывать такие трофеи.

Я хочу поблагодарить всех, кто приходил поддерживать меня на протяжении всего турнира. И тех, кто болеет дома, — этот трофей тоже их. Я счастлив, и огромное спасибо всем за поддержку», – сказал Алькарас во время интервью на ESPN.

