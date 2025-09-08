Скидки
Главная Теннис Новости

Виландер: выиграет ли Алькарас столько же ТБШ, сколько Федерер, Джокович и Надаль?

Виландер: выиграет ли Алькарас столько же ТБШ, сколько Федерер, Джокович и Надаль?
Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер высказался о победе испанца Карлоса Алькараса на US Open — 2025 и оценил его перспективы на мэйджорах.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Думаю, он выиграет гораздо больше. Вопрос в том, выиграет ли он столько же, сколько Роджер Федерер, Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Выиграет ли он 20 турниров «Большого шлема»? Есть большая вероятность, что да», — приводит слова Виландера TNT Sports.

Карлос Алькарас в шестой раз в карьере стал победителем турниров серии «Большого шлема» и во второй раз одержал победу на US Open. Впервые он стал чемпионом турнира в 2022 году. Также он дважды побеждал на «Ролан Гаррос» (2024, 2025) и на Уимблдоне (2023, 2024).

Комментарии
