Виландер: выиграет ли Алькарас столько же ТБШ, сколько Федерер, Джокович и Надаль?

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер высказался о победе испанца Карлоса Алькараса на US Open — 2025 и оценил его перспективы на мэйджорах.

«Думаю, он выиграет гораздо больше. Вопрос в том, выиграет ли он столько же, сколько Роджер Федерер, Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Выиграет ли он 20 турниров «Большого шлема»? Есть большая вероятность, что да», — приводит слова Виландера TNT Sports.

Карлос Алькарас в шестой раз в карьере стал победителем турниров серии «Большого шлема» и во второй раз одержал победу на US Open. Впервые он стал чемпионом турнира в 2022 году. Также он дважды побеждал на «Ролан Гаррос» (2024, 2025) и на Уимблдоне (2023, 2024).