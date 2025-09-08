Скидки
Виландер — о финале US Open: думал, Синнер выйдет победителем, но Алькарас — вау!

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер оценил уровень игры испанца Карлоса Алькараса на победном US Open — 2025.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Он был очень сосредоточен, почти не допускал невынужденных ошибок. Если он сможет подавать так же, как в финале, не думаю, что у него есть хоть какие-то слабые места. Весь турнир он был слишком хорош. Он ещё так молод — вот что пугает. У него шесть титулов «Большого шлема», он вернулся на первую строчку мирового рейтинга, что для него очень важно.

Я думал, Янник Синнер выйдет победителем, но Карлос Алькарас — вау! Когда он играет хорошо, он действительно лучший игрок в мире», — приводит слова Виландера TNT Sports.

