Виландер — о финале US Open: думал, Синнер выйдет победителем, но Алькарас — вау!

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер оценил уровень игры испанца Карлоса Алькараса на победном US Open — 2025.

«Он был очень сосредоточен, почти не допускал невынужденных ошибок. Если он сможет подавать так же, как в финале, не думаю, что у него есть хоть какие-то слабые места. Весь турнир он был слишком хорош. Он ещё так молод — вот что пугает. У него шесть титулов «Большого шлема», он вернулся на первую строчку мирового рейтинга, что для него очень важно.

Я думал, Янник Синнер выйдет победителем, но Карлос Алькарас — вау! Когда он играет хорошо, он действительно лучший игрок в мире», — приводит слова Виландера TNT Sports.