Курье рассказал, на чьё противостояние похожи матчи между Синнером и Алькарасом

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джим Курье поделился мнением о противостоянии итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса, отметив, что оно похоже на борьбу между американками Крис Эверт и Мартиной Навратиловой.

«Очевидно, что мы будем сравнивать этих ребят с «Большой тройкой», по мере того как их карьеры будут развиваться. Но для меня сейчас единственное уместное сравнение — это Мартина и Крис, потому что они встречались в финале за финалом. Возможно, Роджер и Рафа тоже имели что-то похожее, пока Новак не стал сильнее. Но в противостоянии Мартины и Крис были периоды, когда одна выигрывала шесть-семь матчей подряд, а потом другая брала восемь-девять. Так что динамика может меняться. И Янник Синнер точно не успокоится, пока не найдёт способ регулярно побеждать.

Надо быть справедливыми: он тоже проиграл много равных матчей в этой серии. У него были матчболы. Это не так, что его просто выносили. Но цифры, конечно, не врут», – сказал Курье в студии Tennis Channel.