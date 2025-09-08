Алькарас — о финале US Open — 2025 с Синнером: считаю, что сыграл отличный матч

Победитель US Open – 2025 испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, за счёт чего ему удалось обыграть итальянца Янника Синнера в финале Открытого чемпионата США – 2025. Испанец победил со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
— Как вы сами оцениваете свою игру? Что получилось особенно хорошо? В чём, по вашему мнению, был ключевой момент?
— Я думаю, что играл агрессивно на протяжении всего матча. Я участвовал в длинных розыгрышах, оказывал давление на подачи соперника, хорошо подавал. В целом я считаю, что сыграл отличный матч. Всё у меня получилось очень, очень хорошо. Вся тяжёлая работа, которую я проделал перед американской серией турниров, оправдала себя. Я очень горжусь этим, – сказал Алькарас в интервью Eurosport Spain.
Карлос Алькарас в шестой раз стал победителем турниров серии «Большого шлема» и во второй раз одержал победу на US Open. Впервые он стал чемпионом турнира в 2022 году. Также он дважды побеждал на «Ролан Гаррос» (2024, 2025) и на Уимблдоне (2023, 2024).
