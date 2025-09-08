Рэпер Дрейк проиграл $ 300 тыс., поставив на победу Янника Синнера на US Open — 2025
Рэпер Дрейк проиграл ставку на сумму $ 300 тыс., которую сделал на победу четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера на Открытом чемпионате США — 2025.
Синнер проиграл в финале US Open — 2025 испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6. 22-летний Алькарас стал шестикратным чемпионом мэйджоров и сместил итальянца с первой строчки мирового рейтинга.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Коэффициент на победу Синнера на турнире составлял 1,69 после завершения матчей четвёртого круга. 24-летний итальянец не смог защитить титул, который выиграл в прошлом году в финале у американца Тейлора Фрица.
