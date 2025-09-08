Скидки
Карлос Алькарас снялся с матча Кубка Дэвиса — 2025 со сборной Дании

Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас не примет участия в розыгрыше второго раунда Кубка Дэвиса – 2025 в составе сборной Испании в матчевой встрече с Данией, об этом в своём аккаунте в социальной сети Х сообщает журналист Хосе Моргадо.

Сообщается, что Карлос Алькарас не сыграет в Кубке Дэвиса в матче с Данией из-за психологической и физической усталости после завершения Открытого чемпионата США – 2025, в розыгрыше которого он одержал победу, обыграв в финале итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Встреча между сборными Испании и Дании должна состояться в Марбелье (Испания) с 13 по 14 сентября.

В розыгрыше второго раунда Кубка Дэвиса – 2025 принимают участие 14 команд. Финальная стадия турнира пройдёт с 18 по 23 ноября.

