Бывший испанский баскетболист Пау Газоль поздравил Алькараса с победой на US Open — 2025

Член Зала славы баскетбола и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Пау Газоль поздравил испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой на Открытом чемпионате США – 2025. В финале турнира Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

«В городе, который никогда не спит, думаю, сегодня Карлос Алькарас тоже мало поспит. Чемпион US Open и новый номер один в мире. Поздравляю, друг!» – написал Газоль в своём аккаунте в социальной сети Х.

Карлос Алькарас в шестой раз стал победителем турниров серии «Большого шлема» и во второй раз одержал победу на US Open. Впервые он стал чемпионом турнира в 2022 году. Также он дважды побеждал на «Ролан Гаррос» (2024, 2025) и на Уимблдоне (2023, 2024).