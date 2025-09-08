Фото: Дональд Трамп задремал во время финала US Open — 2025 между Синнером и Алькарасом

Президент США Дональд Трамп задремал по ходу финала Открытого чемпионата США — 2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом. 22-летний Алькарас победил со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

СМИ, внимательно следившие за Трампом весь матч, отмечают, что президент выглядел очень сонным, хотя сначала вёл себя активно и позировал болельщикам. Трамп посетил US Open впервые с 2015 года в качестве гостя Rolex.

Карлос Алькарас в шестой раз в карьере стал победителем турниров серии «Большого шлема» и во второй раз одержал победу на US Open. Впервые он стал чемпионом турнира в 2022 году. Также он дважды побеждал на «Ролан Гаррос» (2024, 2025) и на Уимблдоне (2023, 2024).