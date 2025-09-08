Фото: Дональд Трамп задремал во время финала US Open — 2025 между Синнером и Алькарасом
Поделиться
Президент США Дональд Трамп задремал по ходу финала Открытого чемпионата США — 2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом. 22-летний Алькарас победил со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
СМИ, внимательно следившие за Трампом весь матч, отмечают, что президент выглядел очень сонным, хотя сначала вёл себя активно и позировал болельщикам. Трамп посетил US Open впервые с 2015 года в качестве гостя Rolex.
Карлос Алькарас в шестой раз в карьере стал победителем турниров серии «Большого шлема» и во второй раз одержал победу на US Open. Впервые он стал чемпионом турнира в 2022 году. Также он дважды побеждал на «Ролан Гаррос» (2024, 2025) и на Уимблдоне (2023, 2024).
Комментарии
- 8 сентября 2025
-
15:23
-
15:13
-
15:01
-
14:52
-
14:42
-
14:23
-
14:04
-
13:57
-
13:47
-
13:28
-
13:27
-
13:16
-
12:52
-
12:50
-
12:34
-
12:33
-
12:05
-
11:58
-
11:44
-
11:32
-
11:32
-
11:17
-
11:12
-
10:49
-
10:46
-
10:34
-
10:15
-
10:06
-
09:53
-
09:39
-
09:32
-
09:22
-
09:00
-
08:30
-
07:45