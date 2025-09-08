Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Великолепный теннис в исполнении Карлоса». Иванович отреагировала на победу Алькараса

«Великолепный теннис в исполнении Карлоса». Иванович отреагировала на победу Алькараса
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович отреагировала на победу испанца Карлоса Алькараса на US Open – 2025, отметив, что с нетерпением ждёт его противостояния с итальянцем Янником Синнером в следующем году.

«Поздравляю Карлоса Алькараса с победой на US Open! Всегда обожаю смотреть, как они играют друг против друга. Великолепный теннис в исполнении Карлоса вчера вечером и на протяжении всего турнира. Для Янника это тоже был потрясающий год. С нетерпением жду турниров «Большого шлема» в следующем году», – написала Иванович в своём аккаунте в социальной сети Х.

Карлос Алькарас в шестой раз стал победителем турниров серии «Большого шлема» и во второй раз одержал победу на US Open. Впервые он стал чемпионом турнира в 2022 году. Также он дважды побеждал на «Ролан Гаррос» (2024, 2025) и на Уимблдоне (2023, 2024).

Материалы по теме
«Первая цель сейчас — собрать карьерный «Шлем». Алькарас — о триумфе на US Open
«Первая цель сейчас — собрать карьерный «Шлем». Алькарас — о триумфе на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android