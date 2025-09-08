Матс Виландер: Синнер — великий чемпион, но Алькарас — суперзвезда

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер считает испанца Карлоса Алькараса суперзвездой тенниса.

«Карлос — настоящий чемпион, о котором мечтает каждый вид спорта. Он наш главный посол, нам невероятно повезло, что он у нас есть. Синнер тоже великий чемпион, но Карлос — суперзвезда, он притягательный. Он невероятно приятный, всегда настоящий, всегда улыбается — и на корте, и в интервью. Он вдохновляет меня. Когда я вижу парня, который получает от жизни столько удовольствия, это меня вдохновляет», — приводит слова Виландера We love tennis.