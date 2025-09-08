Хуан-Карлос Ферреро — о финале US Open — 2025: у Карлоса было больше разнообразия в игре

Хуан-Карлос Ферреро, тренер шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса, поделился мнением об игре своего подопечного в финале US Open – 2025. Алькарас выиграл турнир, обыграв в финале итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
— Что вы думаете о выступлении Карлоса Алькараса в финале US Open?
— Его матч был идеальным. Думаю, он полностью выложился, постарался оказать давление на соперника раньше, чем Янник. Считаю, это было одним из ключевых моментов матча. Оба играют очень быстро, и тот, кто первым берёт инициативу на себя, получает преимущество в розыгрыше. У Карлоса, возможно, было больше разнообразия в игре — срезки, выходы к сетке — чем у Янника, и это очень помогло ему в том, как он выстроил матч, – приводит слова Ферреро L’Equipe.
Алькарас во второй раз в карьере победил на Открытом чемпионате США. Ранее испанец становился триумфатором турнира в 2022 году.
