Синнер ответил, помешала ли ему задержка финала US Open из-за присутствия Трампа

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что на него не повлияла задержка начала финала US Open — 2025.

Матч начался на 40 минут позже из-за дополнительных мер безопасности в связи с посещением турнира президентом США Дональдом Трампом. Зрителей пускали на стадион медленнее, чем обычно.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Нам это не помешало, потому что нам заранее сообщили о переносе игры. Так что не пришлось дважды разминаться. Мне показалось, что с самого начала было очень шумно. Я видел несколько пустых мест, но не сомневался, что будут полные трибуны. Меня это не особо беспокоило», — приводит слова Синнера We love tennis.

