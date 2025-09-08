Синнер ответил, помешала ли ему задержка финала US Open из-за присутствия Трампа
Поделиться
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что на него не повлияла задержка начала финала US Open — 2025.
Матч начался на 40 минут позже из-за дополнительных мер безопасности в связи с посещением турнира президентом США Дональдом Трампом. Зрителей пускали на стадион медленнее, чем обычно.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Нам это не помешало, потому что нам заранее сообщили о переносе игры. Так что не пришлось дважды разминаться. Мне показалось, что с самого начала было очень шумно. Я видел несколько пустых мест, но не сомневался, что будут полные трибуны. Меня это не особо беспокоило», — приводит слова Синнера We love tennis.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 сентября 2025
-
15:23
-
15:13
-
15:01
-
14:52
-
14:42
-
14:23
-
14:04
-
13:57
-
13:47
-
13:28
-
13:27
-
13:16
-
12:52
-
12:50
-
12:34
-
12:33
-
12:05
-
11:58
-
11:44
-
11:32
-
11:32
-
11:17
-
11:12
-
10:49
-
10:46
-
10:34
-
10:15
-
10:06
-
09:53
-
09:39
-
09:32
-
09:22
-
09:00
-
08:30
-
07:45