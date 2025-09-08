Синнер ответил, помешала ли ему задержка финала US Open из-за присутствия Трампа

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что на него не повлияла задержка начала финала US Open — 2025.

Матч начался на 40 минут позже из-за дополнительных мер безопасности в связи с посещением турнира президентом США Дональдом Трампом. Зрителей пускали на стадион медленнее, чем обычно.

«Нам это не помешало, потому что нам заранее сообщили о переносе игры. Так что не пришлось дважды разминаться. Мне показалось, что с самого начала было очень шумно. Я видел несколько пустых мест, но не сомневался, что будут полные трибуны. Меня это не особо беспокоило», — приводит слова Синнера We love tennis.