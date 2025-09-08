Бойфренд Соболенко показал фотографии с празднования титула Арины на US Open
Бразильский бизнесмен греческого происхождения Георгиос Франгулис опубликовал на личной странице в соцсетях фотографии с вечеринки по случаю победы его возлюбленной, первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко на Открытом чемпионате США — 2025.
«Упс… она сделала это снова», — подписал публикацию Франгулис.
Фото: Из личного архива Франгулиса
Фото: Из личного архива Франгулиса
Фото: Из личного архива Франгулиса
В финале US Open — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Белоруска сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году.
