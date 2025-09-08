Бойфренд Соболенко показал фотографии с празднования титула Арины на US Open

Бразильский бизнесмен греческого происхождения Георгиос Франгулис опубликовал на личной странице в соцсетях фотографии с вечеринки по случаю победы его возлюбленной, первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко на Открытом чемпионате США — 2025.

«Упс… она сделала это снова», — подписал публикацию Франгулис.

Фото: Из личного архива Франгулиса

В финале US Open — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Белоруска сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году.