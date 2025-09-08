Хуан-Карлос Ферреро — об Алькарасе: он не сильно изменился, думаю, просто взрослеет

Хуан-Карлос Ферреро, тренер шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса, рассказал, какие изменения произошли с его подопечным за время проведения Открытого чемпионата США – 2025.

— Алькарас сказал на этой неделе, что стал более зрелым. Что в нём изменилось?

— Он не сильно изменился, думаю, он просто взрослеет. Это нормально, знаете, когда становишься старше — это естественный ход жизни. Мы очень хорошо понимаем, что именно ему нужно улучшать как на корте, так и за его пределами. И, думаю, он стал достаточно зрелым, чтобы понимать, что именно эти аспекты ему предстоит совершенствовать в будущем, – приводит слова Ферреро L’Equipe.

Алькарас во второй раз в карьере победил на Открытом чемпионате США. Ранее испанец становился триумфатором турнира в 2022 году.