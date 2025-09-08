Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хуан-Карлос Ферреро — об Алькарасе: он не сильно изменился, думаю, просто взрослеет

Хуан-Карлос Ферреро — об Алькарасе: он не сильно изменился, думаю, просто взрослеет
Аудио-версия:
Комментарии

Хуан-Карлос Ферреро, тренер шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса, рассказал, какие изменения произошли с его подопечным за время проведения Открытого чемпионата США – 2025.

— Алькарас сказал на этой неделе, что стал более зрелым. Что в нём изменилось?
— Он не сильно изменился, думаю, он просто взрослеет. Это нормально, знаете, когда становишься старше — это естественный ход жизни. Мы очень хорошо понимаем, что именно ему нужно улучшать как на корте, так и за его пределами. И, думаю, он стал достаточно зрелым, чтобы понимать, что именно эти аспекты ему предстоит совершенствовать в будущем, – приводит слова Ферреро L’Equipe.

Алькарас во второй раз в карьере победил на Открытом чемпионате США. Ранее испанец становился триумфатором турнира в 2022 году.

Материалы по теме
Алькарас снова чемпион US Open! Получил рекордные $ 5 млн и вернулся на 1-е место рейтинга
Алькарас снова чемпион US Open! Получил рекордные $ 5 млн и вернулся на 1-е место рейтинга
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android