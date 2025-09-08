Каприати: Алькарас сам ускорился — или стрижка сделала его быстрее?
Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Дженнифер Каприати оценила победу испанца Карлоса Алькараса в финале US Open — 2025 над итальянцем Янником Синнером.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Это было впечатляюще, Алькарас со своим фирменным теннисом. Вряд ли я когда-либо видела, чтобы он играл так хорошо. Он сам ускорился — или эта стрижка сделала его быстрее?» — написала Каприати на личной странице в соцсетях.
Карлос Алькарас в шестой раз в карьере стал победителем турниров серии «Большого шлема» и во второй раз одержал победу на US Open. Впервые он стал чемпионом турнира в 2022 году. Также он дважды побеждал на «Ролан Гаррос» (2024, 2025) и на Уимблдоне (2023, 2024).
