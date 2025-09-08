Ферреро высказался о сравнении противостояния Синнера и Алькараса с «Большой тройкой»

Хуан-Карлос Ферреро, тренер шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса, поделился мнением о соперничестве между своим подопечным и итальянским теннисистом Янником Синнером и сравнил его с противостояниями внутри «Большой тройки», куда включают испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.

— Считаете ли вы, что соперничество между Синнером и Алькарасом и их текущее доминирование можно поставить в один ряд с Федерером, Надалем и Джоковичем?

— 20 лет назад, когда играли Роджер, Рафа и Новак, никто не мог предсказать, что всё сложится именно так. Очень трудно сравнивать. Если отвечать прямо сейчас, я бы сказал: да, это соперничество того же уровня. Но кто знает, может быть, в будущем появится ещё один игрок, который тоже будет бороться за большие титулы? — приводит слова Ферреро L’Équipe.

В прошедшем финале US Open — 2025 Алькарас и Синнер провели 16-й очный матч. Испанский теннисист ведёт в очном противостоянии со счётом 11-5.