Роддик: был ли это лучший турнир в жизни Алькараса? Это и безумно, и пугающе

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик оценил победу испанца Карлоса Алькараса в финале US Open — 2025 над итальянцем Янником Синнером.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Был ли это лучший турнир в жизни Карлоса? Он проиграл всего лишь один сет и три гейма на своей подаче. Это просто безумие. А какая была подача!.. Он просто доминировал от начала до конца… Я никогда не видел такого доминирующего ТБШ в его исполнении. Это одновременно и безумно, и пугающе», — сказал Роддик в эфире подкаста Served with Andy Roddick.

Карлос Алькарас в шестой раз в карьере стал победителем турниров серии «Большого шлема» и во второй раз одержал победу на US Open.

Каприати: Алькарас сам ускорился — или стрижка сделала его быстрее?
