Роддик: был ли это лучший турнир в жизни Алькараса? Это и безумно, и пугающе
Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик оценил победу испанца Карлоса Алькараса в финале US Open — 2025 над итальянцем Янником Синнером.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Был ли это лучший турнир в жизни Карлоса? Он проиграл всего лишь один сет и три гейма на своей подаче. Это просто безумие. А какая была подача!.. Он просто доминировал от начала до конца… Я никогда не видел такого доминирующего ТБШ в его исполнении. Это одновременно и безумно, и пугающе», — сказал Роддик в эфире подкаста Served with Andy Roddick.
Карлос Алькарас в шестой раз в карьере стал победителем турниров серии «Большого шлема» и во второй раз одержал победу на US Open.
