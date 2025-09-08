Роддик: был ли это лучший турнир в жизни Алькараса? Это и безумно, и пугающе

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик оценил победу испанца Карлоса Алькараса в финале US Open — 2025 над итальянцем Янником Синнером.

«Был ли это лучший турнир в жизни Карлоса? Он проиграл всего лишь один сет и три гейма на своей подаче. Это просто безумие. А какая была подача!.. Он просто доминировал от начала до конца… Я никогда не видел такого доминирующего ТБШ в его исполнении. Это одновременно и безумно, и пугающе», — сказал Роддик в эфире подкаста Served with Andy Roddick.

Карлос Алькарас в шестой раз в карьере стал победителем турниров серии «Большого шлема» и во второй раз одержал победу на US Open.