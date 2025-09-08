Скидки
Пегула — Алькарасу: жаль, что я единственная обыграла тебя на US Open в этом году

Пегула — Алькарасу: жаль, что я единственная обыграла тебя на US Open в этом году
Комментарии

Седьмая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула пошутила над победой испанца Карлоса Алькараса на US Open — 2025. В финале 22-летний испанец обыграл итальянца Янника Синнера — 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Поздравляю, Карлос Алькарас. Жаль, что я единственная обыграла тебя на US Open в этом году», — написала Пегула на личной странице в социальных сетях.

Пегула в паре с британцем Джеком Дрейпером обыграла Алькараса и британку Эмму Радукану в первом круге смешанного парного разряда на Открытом чемпионате США — 2025.

US Open — микст. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Пегула Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
4 		4
2 		2
         
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
Э. Радукану К. Алькарас

Карлос Алькарас в шестой раз в карьере стал победителем турниров серии «Большого шлема» и во второй раз одержал победу на US Open.

Роддик: был ли это лучший турнир в жизни Алькараса? Это и безумно, и пугающе
