Пегула — Алькарасу: жаль, что я единственная обыграла тебя на US Open в этом году

Седьмая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула пошутила над победой испанца Карлоса Алькараса на US Open — 2025. В финале 22-летний испанец обыграл итальянца Янника Синнера — 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

«Поздравляю, Карлос Алькарас. Жаль, что я единственная обыграла тебя на US Open в этом году», — написала Пегула на личной странице в социальных сетях.

Пегула в паре с британцем Джеком Дрейпером обыграла Алькараса и британку Эмму Радукану в первом круге смешанного парного разряда на Открытом чемпионате США — 2025.

Карлос Алькарас в шестой раз в карьере стал победителем турниров серии «Большого шлема» и во второй раз одержал победу на US Open.