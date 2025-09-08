Пегула — Алькарасу: жаль, что я единственная обыграла тебя на US Open в этом году
Поделиться
Седьмая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула пошутила над победой испанца Карлоса Алькараса на US Open — 2025. В финале 22-летний испанец обыграл итальянца Янника Синнера — 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Поздравляю, Карлос Алькарас. Жаль, что я единственная обыграла тебя на US Open в этом году», — написала Пегула на личной странице в социальных сетях.
Пегула в паре с британцем Джеком Дрейпером обыграла Алькараса и британку Эмму Радукану в первом круге смешанного парного разряда на Открытом чемпионате США — 2025.
US Open — микст. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Джессика Пегула
Джек Дрейпер
Д. Пегула Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|4
|
|2
Эмма Радукану
Карлос Алькарас
Э. Радукану К. Алькарас
Карлос Алькарас в шестой раз в карьере стал победителем турниров серии «Большого шлема» и во второй раз одержал победу на US Open.
Комментарии
- 8 сентября 2025
-
16:51
-
16:47
-
16:38
-
16:05
-
16:05
-
15:57
-
15:37
-
15:35
-
15:23
-
15:13
-
15:01
-
14:52
-
14:42
-
14:23
-
14:04
-
13:57
-
13:47
-
13:28
-
13:27
-
13:16
-
12:52
-
12:50
-
12:34
-
12:33
-
12:05
-
11:58
-
11:44
-
11:32
-
11:32
-
11:17
-
11:12
-
10:49
-
10:46
-
10:34
-
10:15