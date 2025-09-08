Алькарас – о подготовке к матчу с Синнером: я разбирал финал Уимблдона

Победитель US Open – 2025 испанский теннисиста Карлос Алькарас рассказал, как он подготавливался к финалу Открытого чемпионата США – 2025 с итальянцем Янником Синнером, учитывая их последнюю встречу на турнире серии Большого шлема – Уимблдоне-2025. В том матче Алькарас проиграл со счётом 6:4, 4:6, 4:6, 4:6.
– В финале Уимблдона казалось, что матч проходил больше на условиях Синнера — много розыгрышей с задней линии. На US Open вы смогли больше использовать срезки, вращения и всё в этом роде. Как вы думаете, в чём была разница, как удалось переломить ход игры?
– Я изучал тот матч. Я разбирал финал Уимблдона, обсуждал его со своими тренерами, мы смотрели тот финал и обсуждали, что можно было бы сделать лучше в том матче, на случай если придётся снова встретиться с ним.
Мы всё пересмотрели, записали всё, что нужно, и начали работать над этим. Для нас было важно просто играть правильно. В начале мы сказали себе: хорошо, неважно, проиграю я или он выиграет — я просто хочу делать правильные вещи. Если я делаю всё правильно, а он проводит невероятный матч и побеждает, это нормально, но, по крайней мере, ты всё сделал как надо.
Думаю, в финале US Open это сработало очень хорошо. Я сделал всё, что мне говорили и это действительно дало результат, – приводит слова Алькараса Tennis.com.
