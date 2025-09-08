Карлос Алькарас догнал Алекса де Минора по количеству побед на харде в 2025 году
Победитель US Open — 2025 испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 28-ю победу на хардовом покрытии в 2025 году. По данному показателю он догнал лидирующего ранее австралийца Алекса де Минора.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Напомним, в финале Открытого чемпионата США — 2025 Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. По итогам турнира испанский теннисист вернулся на первую строчку мирового рейтинга, с которой сместил Синнера.
Титул Открытого чемпионата США стал для 22-летнего испанца 23-м в его профессиональной карьере. При этом на его счету уже шесть побед на турнирах «Большого шлема».
