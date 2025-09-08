Nike поздравил Карлоса Алькараса с победой на US Open — 2025

Мировой производитель спортивной экипировки Nike поздравил своего амбассадора — первую ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса — с победой на Открытом чемпионате США — 2025.

«Новый «Шлем», новая первая ракетка мира, всё тот же Карлос Алькарас», — говорится в поздравлении Nike.

Напомним, в финале Открытого чемпионата США — 2025 Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. По итогам турнира испанский теннисист вернулся на первую строчку мирового рейтинга, с которой сместил Синнера. Титул Открытого чемпионата США стал для 22-летнего испанца 23-м в его профессиональной карьере.