«На большее я не способен». Янник Синнер опубликовал пост по итогам US Open — 2025
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост по итогам Открытого чемпионата США — 2025.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Старался изо всех сил, на большее я не способен. Поздравляю Карлоса и его команду — вы этого заслуживаете. Спасибо за поддержку. Я действительно горжусь собой и сезоном, который провожу. Мы продолжаем развиваться. Увидимся в следующем году, US Open», — написал Синнер на своей странице в социальных сетях.
Синнер проиграл в финале US Open — 2025 испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6. 22-летний Алькарас стал шестикратным чемпионом мэйджоров и сместил итальянца с первой строчки мирового рейтинга.
