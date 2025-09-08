«На большее я не способен». Янник Синнер опубликовал пост по итогам US Open — 2025

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост по итогам Открытого чемпионата США — 2025.

«Старался изо всех сил, на большее я не способен. Поздравляю Карлоса и его команду — вы этого заслуживаете. Спасибо за поддержку. Я действительно горжусь собой и сезоном, который провожу. Мы продолжаем развиваться. Увидимся в следующем году, US Open», — написал Синнер на своей странице в социальных сетях.

Синнер проиграл в финале US Open — 2025 испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6. 22-летний Алькарас стал шестикратным чемпионом мэйджоров и сместил итальянца с первой строчки мирового рейтинга.