«Дружба и соперничество на века». Пресс-служба ATP — о противостоянии Синнера и Алькараса

Пресс-служба ATP опубликовала пост, отреагировав на итог финала Открытого чемпионата США — 2025. В матче за титул в очередной раз встретились лидеры мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 в пользу Алькараса.

«Дружба и соперничество на века», — сказано в публикации пресс-службы US Open.

По итогам турнира испанский теннисист вернулся на первую строчку мирового рейтинга, с которой сместил Синнера. Титул Открытого чемпионата США стал для 22-летнего испанца 23-м в его профессиональной карьере. При этом на его счету уже шесть побед на турнирах «Большого шлема».