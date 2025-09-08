Скидки
Видео: Алькарас и Соболенко записали тикток после победы на US Open

Видео: Алькарас и Соболенко записали тикток после победы на US Open
Победители US Open — 2025 испанский теннисист Карлос Алькарас и представительница Беларуси Арина Соболенко записали забавный тикток со своими трофеями.

Напомним, в финале US Open Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. По итогам турнира испанский теннисист вернулся на первую строчку мирового рейтинга, с которой сместил именно Синнера.

Соболенко сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». В финале белоруска обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году.

