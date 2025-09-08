Джек Дрейпер объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы

Седьмая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер сообщил, что пропустит остаток сезона-2025 из-за травмы руки.

«Привет, ребята, от меня последние новости. К сожалению, из-за травмы руки мне придётся взять паузу, и это означает, что я не буду играть оставшуюся часть 2025 года. Мне очень трудно с этим смириться, ведь в этом году я набрал невероятный темп и сыграл много хороших матчей. Однако я уже проходил через это раньше… и всегда возвращался более сильным, так как был мотивирован реализовать свой потенциал игрока. Огромное спасибо всем, кто верит в мои успехи и поддерживает меня на моём пути! Не могу дождаться, когда снова выйду на корт и выложусь по полной. До скорой встречи!» — написал Дрейпер на своей странице в социальных сетях.

Ранее Дрейпер снялся с Открытого чемпионата США — 2025 из-за травмы. Во втором круге соревнований он должен был сыграть с представителем Бельгии Зизу Бергсом (48-й в рейтинге). Бельгиец вышел в третий круг без борьбы.