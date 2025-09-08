«Он заслуживает всех похвал». Хенмэн восхитился игрой Алькараса в финале US Open

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался о финальном матче Открытого чемпионата США — 2025. В поединке за титул встретились лидеры мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер. Матч завершился со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 в пользу Алькараса.
«Это было невероятно. Думаю, что Алькарас действительно вывел свою игру на новый уровень. Его подачи были очень мощными, он увеличивал скорость. Я думаю, как сказал Синнер после матча, победил лучший игрок, и им стал Карлос Алькарас. Синнеру не позволили достичь своего уровня. Алькарас действительно боролся с огнём огнём. Он был взрывным, таким агрессивным, таким последовательным, и я никогда не видел, чтобы он подавал так мощно и так хорошо. Поэтому Алькарас заслуживает всех похвал», — сказал Хенмэн в интервью Sky Sports.
По итогам турнира испанский теннисист вернулся на первую строчку мирового рейтинга, с которой сместил Синнера.
