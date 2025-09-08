Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Дома». Карен Хачанов опубликовал фото с сыном

«Дома». Карен Хачанов опубликовал фото с сыном
Комментарии

Девятая ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов опубликовал милый пост с сыном. Спортсмен вернулся в Москву после поражения в матче второго круга US Open — 2025 с поляком Камилем Майхшаком. Встреча продлилась 4 часа 31 минуту и завершилась победой Майхшака со счётом 2:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 (10:5).

Фото: страница хачанова в социальных сетях

«Дома», — подписал публикацию российский теннисист.

Старшего сына Хачанова и его жены Вероники зовут Давид, он родился в 2019 году. Младший Микаэль родился в июле 2023 года. Лучшим результатом Карена в нынешнем сезоне является выход в финал на турнире категории «Мастерс» в Торонто (Канада), где он проиграл американцу Бену Шелтону.

Материалы по теме
Алькарас — второй по титулам ТБШ среди действующих теннисистов
Истории
Алькарас — второй по титулам ТБШ среди действующих теннисистов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android