«Дома». Карен Хачанов опубликовал фото с сыном

Девятая ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов опубликовал милый пост с сыном. Спортсмен вернулся в Москву после поражения в матче второго круга US Open — 2025 с поляком Камилем Майхшаком. Встреча продлилась 4 часа 31 минуту и завершилась победой Майхшака со счётом 2:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 (10:5).

Фото: страница хачанова в социальных сетях

«Дома», — подписал публикацию российский теннисист.

Старшего сына Хачанова и его жены Вероники зовут Давид, он родился в 2019 году. Младший Микаэль родился в июле 2023 года. Лучшим результатом Карена в нынешнем сезоне является выход в финал на турнире категории «Мастерс» в Торонто (Канада), где он проиграл американцу Бену Шелтону.