Андре Агасси поздравил Алькараса и Соболенко с победой на US Open

Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси поздравил победителей US Open — 2025 испанского теннисиста Карлоса Алькараса и представительницу Беларуси Арину Соболенко.

«Поздравляю Арину Соболенко с очередной крупной победой и Карлоса Алькараса с шестым «Шлемом», — написал Агасси на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в финале US Open Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. По итогам турнира испанский теннисист вернулся на первую строчку мирового рейтинга, с которой сместил именно Синнера.

Соболенко сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». В финале белоруска обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году.