Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Экс первая ракетка мира Каролина Плишкова выступит на турнире WTA-125 в Португалии

Экс первая ракетка мира Каролина Плишкова выступит на турнире WTA-125 в Португалии
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, финалистка двух турниров «Большого шлема» чешская теннисистка Каролина Плишкова выступит на турнире WTA-125 в Калдаш-да-Раинье (Португалия). Об этом сообщил известный журналист Жозе Моргаду.

В мае Каролина Плишкова была прооперирована в связи с травмой ноги. 33-летняя спортсменка последний раз выходила на корт в официальных соревнованиях в августе 2024 года. Чешка повредила связки левой лодыжки и впоследствии уже перенесла одну операцию.

Плишкова — финалистка двух турниров Большого шлема в одиночном разряде, победительница 22 турниров WTA, трёхкратная обладательница Кубка Федерации в составе национальной сборной Чехии.

Материалы по теме
Синнер по призовым за карьеру обошёл Медведева, Соболенко — Шарапову. Статистика US Open
Синнер по призовым за карьеру обошёл Медведева, Соболенко — Шарапову. Статистика US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android