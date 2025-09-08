Экс первая ракетка мира Каролина Плишкова выступит на турнире WTA-125 в Португалии

Бывшая первая ракетка мира, финалистка двух турниров «Большого шлема» чешская теннисистка Каролина Плишкова выступит на турнире WTA-125 в Калдаш-да-Раинье (Португалия). Об этом сообщил известный журналист Жозе Моргаду.

В мае Каролина Плишкова была прооперирована в связи с травмой ноги. 33-летняя спортсменка последний раз выходила на корт в официальных соревнованиях в августе 2024 года. Чешка повредила связки левой лодыжки и впоследствии уже перенесла одну операцию.

Плишкова — финалистка двух турниров Большого шлема в одиночном разряде, победительница 22 турниров WTA, трёхкратная обладательница Кубка Федерации в составе национальной сборной Чехии.