Арина Соболенко рассказала, как подбирает образы на награждение с трофеями ТБШ

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как выбирает образы на фотосессии после побед на мэйджорах.

«На самом деле у меня команда этим всегда занимается. Если я выхожу в финал, они связываются со стилистом. Я работаю с Карлой Уэлч. Они с ней связываются, всё организуют, привозят наряды. На каждом турнире в комнате меня ждёт стилист, волосы, макияж… На всякий случай. Если понадобится, чтобы всё было готово. Если нет, то печалька. В этом году два раза была печалька, а вот в этот раз пригодилось!» — сказала Соболенко в телеграм-канале Натальи Вихлянцевой.

Белоруска сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году.