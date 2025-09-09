Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас: если вы думаете, что всем на вас всё равно, попробуйте пропустить пару платежей

Циципас: если вы думаете, что всем на вас всё равно, попробуйте пропустить пару платежей
Комментарии

Греческий теннисист бывшая третья ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал ироничный пост, в котором затронул тему обязательных платежей за услуги.

«Если вы думаете, что всем на вас всё равно, попробуйте пропустить пару платежей», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

За карьеру 27-летний Циципас заработал почти $ 35 млн в качестве призовых за выступления на турнирах в одиночном и парном разрядах. Наивысшие достижения Стефаноса на турнирах «Большого шлема» — финал «Ролан Гаррос» — 2021 и финал Australian Open — 2023. Также Циципас становился победителем Итогового турнира ATP 2019 года.

Материалы по теме
Алькарас — второй по титулам ТБШ среди действующих теннисистов
Истории
Алькарас — второй по титулам ТБШ среди действующих теннисистов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android