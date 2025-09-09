Пол Макнами назвал ключевой момент финала US Open между Синнером и Алькарасом
Бывший австралийский теннисист, экс первая ракетка мира в парном разряде Пол Макнами высказался о финальном матче Открытого чемпионата США — 2025. В поединке за титул встретились лидеры мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер. Матч завершился со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 в пользу Алькараса.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«В первой же партии Алькарас нанёс победный удар форхендом сильнее, чем я когда-либо видел, за исключением, разве что, Хуана-Мартина дель Потро. Это вселило страх в Синнера. Сценарий был задан, и отныне матч проходил по этим правилам», — написал Макнами на своей странице в социальных сетях.
По итогам турнира испанский теннисист вернулся на первую строчку мирового рейтинга, с которой сместил Синнера.
