Пол Макнами назвал ключевой момент финала US Open между Синнером и Алькарасом

Бывший австралийский теннисист, экс первая ракетка мира в парном разряде Пол Макнами высказался о финальном матче Открытого чемпионата США — 2025. В поединке за титул встретились лидеры мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер. Матч завершился со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 в пользу Алькараса.

«В первой же партии Алькарас нанёс победный удар форхендом сильнее, чем я когда-либо видел, за исключением, разве что, Хуана-Мартина дель Потро. Это вселило страх в Синнера. Сценарий был задан, и отныне матч проходил по этим правилам», — написал Макнами на своей странице в социальных сетях.

По итогам турнира испанский теннисист вернулся на первую строчку мирового рейтинга, с которой сместил Синнера.