Теннис

Хулия Риера — Виталия Дьяченко, результат матча 9 сентября, счёт 2:0, 1-й круг турнира WTA 250, Сан-Паулу

Виталия Дьяченко проиграла в первом круге турнира в Сан-Паулу
Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смола преодолеть барьер первого круга турнира в Сан-Паулу. В стартовом матче она проиграла представительнице Аргентины Хулии Риере со счётом 3:6, 6:7 (1:7).

Сан-Паулу. 1-й круг
09 сентября 2025, вторник. 00:00 МСК
Хулия Риера
188
Аргентина
Хулия Риера
Х. Риера
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 1
         
Виталия Дьяченко
429
Россия
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко

Матч продолжался 1 часа 43 минуты. Российская теннисистка в этой встрече допустила пять двойных ошибок и реализовала три из четырёх брейк-пойнтов. На счету аргентинки один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти возможных.

Риера во втором круге турнира в Сан-Паулу встретится с победителем пары Ясмин Мансури (Франция) – Александра Эала (Филиппины).

Турнир в Сан-Паулу проходит с 8 по 14 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 275 тыс.

Календарь турнира в Сан-Паулу
Сетка турнира в Сан-Паулу
