Виталия Дьяченко проиграла в первом круге турнира в Сан-Паулу
Поделиться
Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смола преодолеть барьер первого круга турнира в Сан-Паулу. В стартовом матче она проиграла представительнице Аргентины Хулии Риере со счётом 3:6, 6:7 (1:7).
Сан-Паулу. 1-й круг
09 сентября 2025, вторник. 00:00 МСК
188
Хулия Риера
Х. Риера
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 1
429
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
Матч продолжался 1 часа 43 минуты. Российская теннисистка в этой встрече допустила пять двойных ошибок и реализовала три из четырёх брейк-пойнтов. На счету аргентинки один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти возможных.
Риера во втором круге турнира в Сан-Паулу встретится с победителем пары Ясмин Мансури (Франция) – Александра Эала (Филиппины).
Турнир в Сан-Паулу проходит с 8 по 14 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 275 тыс.
Комментарии
- 9 сентября 2025
-
01:44
-
00:56
-
00:49
-
00:37
- 8 сентября 2025
-
23:59
-
23:54
-
23:35
-
22:55
-
21:28
-
20:50
-
19:42
-
19:37
-
19:36
-
18:16
-
17:55
-
17:41
-
17:21
-
16:51
-
16:47
-
16:38
-
16:05
-
16:05
-
15:57
-
15:37
-
15:35
-
15:23
-
15:13
-
15:01
-
14:52
-
14:42
-
14:23
-
14:04
-
13:57
-
13:47
-
13:28