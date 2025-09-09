Приданкина проиграла Хименес-Касинцевой в первом круге турнира в Гвадалахаре

Завершился матч первого круга турнира в Гвадалахаре (Мексика) на стадионе «Панамерикан Теннис Сентер. Грандстэнд», где встречались 209-я ракетка мира российская спортсменка Елена Приданкина и 123-й номер рейтинга Виктория Хименес-Касинцева из Андорры. Игра закончилась поражением россиянки со счётом 4:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. Российская теннисистка в этой встрече сделала одну подачу навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 возможных. На счету её соперницы три эйса, 10 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 возможных.

Напомним, турнир в Гвадалахаре проходит с восьмого по 14 сентября.