Главная Теннис Новости

Приданкина проиграла Хименес-Касинцевой в первом круге турнира в Гвадалахаре

Приданкина проиграла Хименес-Касинцевой в первом круге турнира в Гвадалахаре
Комментарии

Завершился матч первого круга турнира в Гвадалахаре (Мексика) на стадионе «Панамерикан Теннис Сентер. Грандстэнд», где встречались 209-я ракетка мира российская спортсменка Елена Приданкина и 123-й номер рейтинга Виктория Хименес-Касинцева из Андорры. Игра закончилась поражением россиянки со счётом 4:6, 3:6.

Гвадалахара. 1-й круг
09 сентября 2025, вторник. 01:15 МСК
Виктория Хименес-Касинцева
123
Андорра
Виктория Хименес-Касинцева
В. Хименес-Касинцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Елена Приданкина
209
Россия
Елена Приданкина
Е. Приданкина

Матч продолжался 1 час 33 минуты. Российская теннисистка в этой встрече сделала одну подачу навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 возможных. На счету её соперницы три эйса, 10 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 возможных.

Напомним, турнир в Гвадалахаре проходит с восьмого по 14 сентября.

