«Собираюсь удивить людей». Алькарас анонсировал изменение имиджа после победы на US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что изменит имидж после победы в Открытом чемпионате США. Напомним, перед стартом US Open испанец побрился налысо. Алькарас тогда объяснил, что новую причёску ему случайно сделал брат из-за того, что запутался в режимах машинки для стрижки.

«Я собираюсь удивить людей, мой парикмахер уже знает, что я собираюсь сделать», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

В финале Открытого чемпионата США Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера. По итогам соревнований испанец вернулся на первую строчку мирового рейтинга, сместив Синнера. Для Алькараса титул на US Open стал седьмым в сезоне и 23-м в карьере.