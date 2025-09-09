Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Собираюсь удивить людей». Алькарас анонсировал изменение имиджа после победы на US Open

«Собираюсь удивить людей». Алькарас анонсировал изменение имиджа после победы на US Open
Комментарии

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что изменит имидж после победы в Открытом чемпионате США. Напомним, перед стартом US Open испанец побрился налысо. Алькарас тогда объяснил, что новую причёску ему случайно сделал брат из-за того, что запутался в режимах машинки для стрижки.

«Я собираюсь удивить людей, мой парикмахер уже знает, что я собираюсь сделать», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

В финале Открытого чемпионата США Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера. По итогам соревнований испанец вернулся на первую строчку мирового рейтинга, сместив Синнера. Для Алькараса титул на US Open стал седьмым в сезоне и 23-м в карьере.

Материалы по теме
Алькарас точно первый до октября, а подъём Мирры в топ-4 отложился. Рейтинговые расклады
Алькарас точно первый до октября, а подъём Мирры в топ-4 отложился. Рейтинговые расклады
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android