Соболенко едва не назвала Алькараса Янником в утреннем шоу в США

Победитель Открытого чемпионата США белорусская теннисистка Арина Соболенко допустила забавную оговорку во время совместного эфира с другим чемпионом US Open в мужском одиночном разряде Карлосом Алькарасом в утреннем шоу TODAY на NBC в понедельник. Соболенко едва не назвала Алькараса Янником Синнером.

«Я ужасно танцую! Всегда выбираю самые простые движения, чтобы хотя бы выглядеть нормально. В общем, мне ещё нужно снять тик-ток с Янн… э-э, Янн…».

Алькарас в шутку сделал вид, что берёт свой трофей и уходит со съёмочной площадки, но тут же добавил с улыбкой: «Сейчас девять утра, не переживай. Всё нормально, всё хорошо».

Напомним, Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера в финале US Open. Соболенко, в свою очередь, победила американку Аманду Анисимову.