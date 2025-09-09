Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кто из действующих теннисистов раньше всех соберёт «Карьерный шлем»?

Кто из действующих теннисистов раньше всех соберёт «Карьерный шлем»?
Комментарии

Среди действующих теннисистов четыре человека находятся в одной победе от оформления «Карьерного шлема». Ими являются испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, швейцарец Стэн Вавринка и полька Ига Швёнтек.

Алькарасу и Швёнтек до карьерного «Шлема» не хватает титула на Australian Open. Синнер ещё не побеждал на «Ролан Гаррос». А 40-летний Вавринка по разу выиграл все «Шлемы», кроме Уимблдона.

Ближе всех к возможности стать чемпионом всех мэйджоров пока что был Янник Синнер. Он проиграл в финале «Ролан Гаррос» — 2025, имея три матчбола в поединке с Алькарасом.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Кто из действующих теннисистов раньше всех соберёт «Карьерный шлем»?

Материалы по теме
Алькарас, Хингис, Синнер: кому до карьерного «Шлема» не хватает одного ТБШ
Рейтинг
Алькарас, Хингис, Синнер: кому до карьерного «Шлема» не хватает одного ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android