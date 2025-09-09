Кто из действующих теннисистов раньше всех соберёт «Карьерный шлем»?

Среди действующих теннисистов четыре человека находятся в одной победе от оформления «Карьерного шлема». Ими являются испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, швейцарец Стэн Вавринка и полька Ига Швёнтек.

Алькарасу и Швёнтек до карьерного «Шлема» не хватает титула на Australian Open. Синнер ещё не побеждал на «Ролан Гаррос». А 40-летний Вавринка по разу выиграл все «Шлемы», кроме Уимблдона.

Ближе всех к возможности стать чемпионом всех мэйджоров пока что был Янник Синнер. Он проиграл в финале «Ролан Гаррос» — 2025, имея три матчбола в поединке с Алькарасом.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Кто из действующих теннисистов раньше всех соберёт «Карьерный шлем»?